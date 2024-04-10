جعجع تلقى العديد من الاتصالات وبرقيات التعزية بمقتل باسكال سليمان

تلقّى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ سيلًا من الاتصالات وبرقيات التّعزية بمقتل منسّق منطقة جبيل في الحزب باسكال سليمان، وأبرزها من: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النّائب كميل دوري شمعون، النّواب: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ميشال معوض وأديب عبد المسيح عن كتلة "التجدد"، النّائب أحمد الخير عن كتلة "الاعتدال الوطني"، مروان حمادة، وائل أبو فاعور، ملحم خلف، وضاح الصادق، مارك ضو، رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام، السّفيرة الأميركيّة ليزا أ. جونسون، السّفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، السّفير البريطاني ايان كولارد، السّفير الأسترالي أندرو بارنز، السّفير الأردني وليد الحديد، السّفير البلجيكي Koenraad vervaeke، السّفير النروجي مارتن ايترفيك، السّفير الرّوماني ادو مرداري، منظمة "فتح"، وعدد من الفاعليّات والشّخصيّات السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة.

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