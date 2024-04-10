الأرصاد الجوية: سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار تستمر حتى المساء

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "سيطرة المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا وأمطار تستمرّ على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى مساء اليوم الأربعاء، حيث يتّجه شرقًا وينحسر تدريجيًّا، مع بعض التقلّبات المحليّة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأربعاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحيانًا خلال النّهار؛ مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 2100 متر وما فوق، وتتراجع حدّة ​الأمطار​ تدريجيًّا مساء".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الخميس غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، ويتحوّل اعتبارًا من الظّهر إلى غائم؛ مع تساقط أمطار محليّة خاصّةً في المناطق الشّماليّة والدّاخليّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الجمعة غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ويتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرّقة في المناطق الدّاخليّة اعتبارًا من الظّهر، وتشتدّ أحيانًا مع حدوث برق ورعد، على أنّ تنحسر الأمطار خلال اللّيل".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات، ويتوقّع تساقط أمطار خفيفة محليّة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة ليلًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و40 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب والأمطار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".