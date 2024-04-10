يزبك: نريد كل الخير للبنان الجوهرة بعيدًا عن أصوات الفتنة التي تذكر بالحرب الأهلية

رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أن "للعيد هذا العام معنى خاص، حيث يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد الأطفال والنساء والشيوخ في غزة"، داعيا إلى "ضرورة دعم غزة ومقاومتها الشريفة الصامدة بكل الإمكانات المتاحة لكي تتمكن من الصمود وتحقيق الهزيمة للعدو".

وحيا يزبك، في خطبة عيد الفطر المبارك في بعلبك، حيا "صمود المقاومة الإسلامية والأهالي المضحين الشرفاء في الجنوب الذين يدافعون عن كل لبنان"، لافتاً الى أننا "نريد كل الخير للبنان الجوهرة بعيدًا عن أصوات الفتنة التي تذكر بالحرب الأهلية".

ودعا إلى "تشكيل جبهة وطنية واحدة لمواجهة الأخطار والفتن التي يريدها العدو من أجل إلهاء المقاومة عن مواجهته والتصدي لمخططاته".