محافظ البقاع ومفتي زحلة والحشيمي ويعقوب وجمعة قدموا عبر "النشرة" التهاني بمناسبة عيد الفطر

بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد، قدّم مفتي زحلة والبقاع الغربي الشّيخ علي الغزاوي التّهاني، واعتبر في حديث عبر "​الخليج 365​" أنّ هديّة مجتمعاتنا عندما نعيش بينها متراحمين، معربًا عن أمله في أن يكون العيد عيد يمن وبركة.

بدوره، أشار محافظ البقاع ​كمال أبو جودة​ إلى أنّ من يعيش في البقاع، يعرف عن الشّهامة والكرامة وعزّة النّفس.

من جهته، لفت النّائب ​بلال الحشيمي​ إلى أنّنا نعيش وقتًا حزينًا، بظلّ الحروب في ​غزة​ و​لبنان​ من قبل العدو الإسرائيلي. وفي هذا العيد نأمل أنّ تخفّ المعاناة الّتي يعيشها ​جنوب لبنان​ والمنطقة ومعاناة ​الشعب اللبناني​.

في السّياق، تقدّم النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​ بالمعايدة للجميع، بعد أن توحّدت الأعياد هذا العام، على أمل أن تتوحّد القلوب ويكون هناك وطن صالح للعيش.

كما قدّم النّائب السّابق ​أنور جمعة​، بمناسبة عيدَي الفصح والفطر، أصدق التّمنيّات بظلّ الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان، مؤكّدًا أنّ الظّرف مصيري وحسّاس لحاضرنا ومستقبلنا.