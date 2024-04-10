بمناسبة عيد الفطر السعيد، قدّم مفتي زحلة والبقاع الغربي الشّيخ علي الغزاوي التّهاني، واعتبر في حديث عبر "الخليج 365" أنّ هديّة مجتمعاتنا عندما نعيش بينها متراحمين، معربًا عن أمله في أن يكون العيد عيد يمن وبركة.
بدوره، أشار محافظ البقاع كمال أبو جودة إلى أنّ من يعيش في البقاع، يعرف عن الشّهامة والكرامة وعزّة النّفس.
من جهته، لفت النّائب بلال الحشيمي إلى أنّنا نعيش وقتًا حزينًا، بظلّ الحروب في غزة ولبنان من قبل العدو الإسرائيلي. وفي هذا العيد نأمل أنّ تخفّ المعاناة الّتي يعيشها جنوب لبنان والمنطقة ومعاناة الشعب اللبناني.
في السّياق، تقدّم النّائب الأسبق حسن يعقوب بالمعايدة للجميع، بعد أن توحّدت الأعياد هذا العام، على أمل أن تتوحّد القلوب ويكون هناك وطن صالح للعيش.
كما قدّم النّائب السّابق أنور جمعة، بمناسبة عيدَي الفصح والفطر، أصدق التّمنيّات بظلّ الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان، مؤكّدًا أنّ الظّرف مصيري وحسّاس لحاضرنا ومستقبلنا.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع ومفتي زحلة والحشيمي ويعقوب وجمعة قدموا عبر "النشرة" التهاني بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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