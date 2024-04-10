المفتي إمام: طرابلس تنادينا فعسى أن نلبي النداء ونتكاتف على تنمية مدينتنا واظهارها بابهى صورة

أشار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، بعد صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في المدينة القديمة بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أنه "على الصعيد الطرابلسي والشمالي، فقد آن لنا أن نلتف حول بعضنا البعض، وأن نتفادى جميعاً وتتكاتف على المستوى السياسي والبلدي والنقابي ودار الفتوى والمرجعيات الروحية وكل موقع مسؤولية، أن ننكب على شؤون مدينتنا وشمالنا ومعالجة مشاكلنا المتروكة وواقعنا المتعلق المتهاوي".
وأكد إمام، أن "طرابلس تنادينا، فعسى أن نلبي النداء إن شاء الله ان نتنادى للتعاون والتكاتف والاهتمام على تنمية مدينتنا واظهارها بابهى صورة، وحوائجها كثيرة من اقتصاد وتربية وصحة وبنية تحتية ومظهر سليم في مدينتنا، على اننا اياها الاخوة في صبيحة عيدنا ان نتذكر ليس بعيداَ عنا قوما قائمين بالصوم لم يفطروا تحت الحصار والمجاعة والعطش والخوف والتدمير وانعدام كل مقومات الحياة عندهم".
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