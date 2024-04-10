أشار راعي أبرشية أستراليا المارونيّةالمطران أنطوان شربل طربيه، إلى "أنّه تبقّى بكثير من الحزن والألم، خبر خطف واغتيال العزيز باسكال سليمان، ابن بلدة ميفوق العريقة، والمنسّق العام لحزب "القوّات اللّبنانيّة" في قضاء جبيل".
ولفت في بيان، إلى "أنّنا بعد اطّلاعنا على تفاصيل ما حصل، وكيف امتدّت يد الشرّ لتقتلع رجلًا من أرضه وتقتله لأنّه محبٌّ لوطنه وشعبه، وتحرم عائلته من حنان الأب والزّوج ومن حضور التبن والشّقيق، لا يسعنا إلّا أن نرفع الصّلاة للرّبّ، سائلينه أن يعزّي قلوب زوجته وأولاده ووالدته وعائلته الكبرى ومحبّيه".
وتوجّه طربيه بالتّعزية أيضًا إلى "رفاقه في حزب "القوات اللبنانية"، وعلى رأسهم رئيس الحزب سمير جعجع. كما نشارك اللّبنانيّين، مقيمين ومنتشرين، مطالبتهم بمعرفة حقيقة ما حصل وملاحقة المتورّطين، وتسليم المجرمين ومن كانوا وراءهم إلى العدالة، وإنزال أشدّ العقوبات بهم".
وشدّد على أنّ "نظرًا للظّروف الصّعبة والخطرة الّتي يمّر بها لبنان والمنطقة، ندعو إلى المزيد من التّضامن والوحدة بين أبناء الشّعب، وعدم الانجرار إلى الفتنة الدّاخليّة الّتي لا تخدم إلّا أعداء لبنان"، لافتًا إلى أنّ "مع زوجة باسكال سليمان وعائلته نردّد: المسيح قام، حقًّا قام! رحمه الله في ملكوته السّماوي، وحمى لبنان وشعبه الأبي من غدر الأشرار ومكرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر طربيه عزّى بباسكال سليمان: لإنزال أشد العقوبات بالمجرمين وندعو لعدم الانجرار للفتنة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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