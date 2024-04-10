المرشدية العامة للسجون أقامت صلاة عيد الفطر في سجون زحلة والقبة والنبطية وبعلبك وتبنين

أقامت المرشدية العامة للسجون، التابعة لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، صلاة عيد الفطر اليوم في سجن رومية: مبنى الأحداث، بإمامة رئيس المرشدية الشيخ علي أرزوني، ومبنى المحكومين بإمامة الشيخ محمد حسين.

كذلك أقيمت صلاة العيد في سجون زحلة، القبة/ طرابلس، النبطية، بعلبك وتبنين بإمامة كلّ من: الشيخ علي حرب، الشيخ قاسم عبيد، الشيخ حسين يونس، الشيخ أحمد برو، الشيخ ماجد سليمان من أعضاء المرشدية.

وقد تكلموا في خطبهم، حول معاني العيد، وأن "كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وحول المحافظة على المكاسب الإيمانية التي حصل الصائم عليها في شهر رمضان المبارك، وخصوصا ما يتعلق بالأخلاق المجتمعية، وعلاقة الإنسان مع الله ومع أخيه الإنسان، وأن تكامل الإنسان إنما هو بالتقوى والأخلاق الحميدة، وأن التغيير نحو الأفضل يبدأ من داخل الإنسان نفسه، ثم ينعكس بعد ذلك على الواقع الخارجي"، متمنين "لوطننا لبنان الازدهار والرقي، والمزيد من التكاتف بين مكونات المجتمع اللبناني".