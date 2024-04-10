دعموش: المقاومة لا تتراجع عن معادلة الرد المباشر والسريع مهما كانت التضحيات والتداعيات

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، على ان ‏"العدو الصهيوني إذا كان يعتقد ‏أنه بقتل خيرة مجاهدينا يمكنه ان ينال من عزم ‏وقوة المقاومة فهو مخطىء، فنحن في حزب الله نقوى ونكبر ‏بالشهداء، ‏وشعارنا كان على الدوام ولا يزال (القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة)". ‏

ولفت دعموش، خلال كلمة له في الحفل التكريمي الذي اقامه حزب الله "للشهيد على ‏طريق القدس" علي ناصر عبد علي، الى ان "‏استهداف العدو لمجاهدينا وكوادرنا لن يخرج جيش الإحتلال من تحت ‏نيران ‏المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال، ولن يعوض ‏عجز إسرائيل وفشلها في ‏تحقيق اهدافها، ولن يدفع المقاومة للتراجع عن ‏مواقفها ومواصلة عملياتها في الجنوب ومساندة غزة".

واكد انه في "مقابل كل استهداف هناك رد مباشر وسريع، وفي مقابل كل ‏توسعة هناك توسعة تناسبها، وهذا ‏ما تؤكده المقاومة في الميدان في كل يوم، ‏ولا تراجع عن هذه المعادلة مهما كانت التضحيات والتداعيات".‏

ورأى ان "الأمل بالنصر في هذه المعركة كبير جدا، بالرغم من حجم ‏التضحيات والآلام والمعاناة، فالعدو ‏مأزوم وفي حالة تخبط وانحدار، وهو في ‏مأزق كبير على المستوى السياسي والعسكري وعلى مستوى ‏الرأي العام ‏العالمي، والوقت بدأ ينفد امامه، والهروب نحو المزيد من الإجرام وارتكاب ‏المجازر لن يخرجه ‏من حالة الانحدار الذي يعيشه".