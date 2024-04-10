شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، على ان "العدو الصهيوني إذا كان يعتقد أنه بقتل خيرة مجاهدينا يمكنه ان ينال من عزم وقوة المقاومة فهو مخطىء، فنحن في حزب الله نقوى ونكبر بالشهداء، وشعارنا كان على الدوام ولا يزال (القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة)".
ولفت دعموش، خلال كلمة له في الحفل التكريمي الذي اقامه حزب الله "للشهيد على طريق القدس" علي ناصر عبد علي، الى ان "استهداف العدو لمجاهدينا وكوادرنا لن يخرج جيش الإحتلال من تحت نيران المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال، ولن يعوض عجز إسرائيل وفشلها في تحقيق اهدافها، ولن يدفع المقاومة للتراجع عن مواقفها ومواصلة عملياتها في الجنوب ومساندة غزة".
واكد انه في "مقابل كل استهداف هناك رد مباشر وسريع، وفي مقابل كل توسعة هناك توسعة تناسبها، وهذا ما تؤكده المقاومة في الميدان في كل يوم، ولا تراجع عن هذه المعادلة مهما كانت التضحيات والتداعيات".
ورأى ان "الأمل بالنصر في هذه المعركة كبير جدا، بالرغم من حجم التضحيات والآلام والمعاناة، فالعدو مأزوم وفي حالة تخبط وانحدار، وهو في مأزق كبير على المستوى السياسي والعسكري وعلى مستوى الرأي العام العالمي، والوقت بدأ ينفد امامه، والهروب نحو المزيد من الإجرام وارتكاب المجازر لن يخرجه من حالة الانحدار الذي يعيشه".
كانت هذه تفاصيل خبر دعموش: المقاومة لا تتراجع عن معادلة الرد المباشر والسريع مهما كانت التضحيات والتداعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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