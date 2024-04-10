القناة 14 الإسرائيلية: الموساد يقف وراء مقتل محمد سرور نظرا لطبيعة عمله لصالح إيران وكذلك الطريقة التي قتل بها

اشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان التقديرات تشير إلى أن الموساد يقف وراء مقتل المواطن اللبناني محمد سرور نظرا لطبيعة عمله لصالح إيران، وكذلك الطريقة التي قتل بها.

وكان سرور، 57 عاما، عثر عليه جثة هامدة في المونتيفردي - المنصورية، وفي التفاصيل ان منذ أيام فُقد لدى عودته من محل للصرافة في بيت مري، بعد سحبه حوالة مالية، ليتم العثور عليه اليوم جثة مصابة بثلاث طلقات نارية.

وفورا حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة بعدما كشف الطبيب الشرعي على الجثة.