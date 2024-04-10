غارة اسرائيلية استهدفت عيتا الشعب وانفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب. كما سمع دوي إطلاق صافرات الانذار في محيط كريات شمونة وتفعيل القبة الحديدة وانفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا الحدودية.

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