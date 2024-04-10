نظرًا لطبيعة عمله لصالح إيران.. القناة 14 الإسرائيلية: الموساد وراء مقتل اللبناني محمد سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن التقديرات تشير إلى أن الموساد يقف وراء مقتل المواطن اللبناني محمد سرور نظرًا لطبيعة عمله لصالح إيران وكذلك الطريقة التي قتل بها، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

قُتل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت على ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعُثر على محمد سرور مقتولا بعد إصابته بما لا يقل عن خمس رصاصات أمس الثلاثاء في منزل في بلدة بيت مري المطلة على العاصمة اللبنانية، وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغا ماليا لم يسرقه منفذو الجريمة.