بالفيديو والصور.. محافظ بني سويف يعايد الأشقاء الفلسطينيين في مستشفى الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي.

قدم المحافظ كعك العيد للأسر المرافقة للمصابين، ابتهاجًا بهذه المناسبة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة، وتأكيدًا على دور مصر بتقديم الدعم للأشقاء في مثل هذه الظروف الصعبة بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وتبادل المحافظ الحوار معهم مستفسرًا عن وضعهم الصحي، والتأكد من تلقيهم الرعاية والعلاج اللازمين، والشد من أزرهم لتجاوز المحنة التي يعيشها أشقاؤنا من الفلسطينيين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت رعاية القيادة السياسية التي تدخر جهدا في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، و الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.