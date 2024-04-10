الوطني الحر- زحلة استنكر إحراق مراكز حزبية في القضاء: للتنبه للمساعي الواضحة لزرع الفتن بين اللبنانيين

استنكرت هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" في بيان، "إحراق مراكز حزبية في القضاء"، مشددة على أن "هذه الأعمال ترسم علامات استفهام كثيرة، في ظل الوضع الأمني الدقيق الذي يمر فيه لبنان".
ودعت إلى "ضرورة التنبه للمساعي الواضحة لزرع الفتن بين اللبنانيين"، وتهيب بالجميع "الوعي والتعالي عن الخطاب التحريضي، لما فيه الحرص على أمن اللبنانيين والبقاعيين".
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