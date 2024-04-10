ميقاتي دان الاعتداء على مكتب الحزب القومي واجرى اتصالات للاسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين

اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البيان في بيان، الى ان ميقاتي أدان الاعتداء الذي إستهدف مكتب منفذيّة زحلة في الحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة جديتا في البقاع ورفع علم"القوات اللبنانية"عليه. وأجرى لهذه الغاية اتصالات بقادة الاجهزة الامنية للاسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.
كما جرى اتصال بين دولة الرئيس ورئيس حزب"القوات اللبنانية"سمير جعجع ، تمنى خلاله دولته ضبط الانفعالات في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن. وقد شجب جعجع هذا الحادث نافيا اي علاقة ل"القوات"به.
كما شدد ميقاتي على ضروري أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، وضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم.
وإعتبر ميقاتي أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم.
وختم دولته: "يبقى رهاننا الاول والاخير على حكمة اللبنانيين لانقاذ وطننا".
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