بلومبرغ: اميركا تعتقد أن هجوما صاروخيا لإيران ووكلائها على إسرائيل بات وشيكا ومن المتوقع استهداف مواقع عسكرية وحكومية

نقلت "بلومبرغ" عن مصادر الولايات المتحدة وحلفاؤها يرون أن هجوما صاروخيا لإيران ووكلائها على إسرائيل بات وشيكا، ومن المتوقع استهداف مواقع عسكرية وحكومية بصواريخ ومسيرات. وذكرت "بلومبرغ" عن مصادر بانه "من غير المتوقع أن يستهدف هجوم ايران منشآت مدنية وقد لا يأتي بالضرورة من شمال إسرائيل".

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