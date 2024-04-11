أجرى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتصالاً باسم الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب برئيس المكتب السياسي لحركة حماس مقدِّماً التبريك والتعزية له ولعائلته الكريمة ولقيادة الحركة ولأهل غزة والشعب الفلسطيني باستشهاد أولاده الثلاثة وعدد من أحفاده على يد العدو الصهيوني المجرم، سائلاً المولى تعالى أن تكون ثمرة هذه التضحيات نصراً لأهل غزة وللمقاومين فيها ولكل فلسطين والأمة جمعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: الشيخ قاسم اتصل بهنية مقدِّماً التبريك والتعزية له ولعائلته باستشهاد أولاده واحفاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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