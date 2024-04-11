روسيا تطلق صاروخ "أنجارا- آ5" من قاعدة فوستوشني الفضائية

ياسر رشاد - القاهرة - تقوم روسيا بتجربة إطلاق الصاروخ انجارا، حيث أعلنت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس الموافق 11 أبريل، أن اللجنة الحكومية الروسية سوف تسمح بإجراء محاولة ثالثة لإطلاق صاروخ "أنجارا- آ5"من قاعدة فوستوشني الفضائية.

وفي تمام الساعة 12:00 ظهرًا، بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت جرينتش) ينطلق الصاروخ، وذلك بعد إلغاء تجربة الإطلاق يومي 9 و10 أبريل.

وقال متحدث باسم "روسكوسموس" في تصريحات صحفية: "اليوم في قاعدة فوستوشني الفضائية، تمت الموافقة على إعادة التزود بالوقود وإطلاق أول صاروخ فضائي من طراز "أنجارا- آ5" بقرار من اللجنة الحكومية".

وأضاف أن "بداية مركبة الإطلاق لـ"أنجارا -آ5" مع المرحلة العليا لمركبة "أوروين" التي تحمل حمولة الاختبار، سوف تكون يوم 11 أبريل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو من منصة الإطلاق "آيه1".

وقالت روسكوسموس يوم الثلاثاء إن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "أنجارا -آ5" من قاعدة فوستوشني، المقرر في 09:00 بتوقيت جرينتش، تأجل إلى الأربعاء بسبب فشل في نظام ملء خزان الأكسدة المركزي.

وقال رئيس "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن المحاولة الثانية لإطلاق الصاروخ يوم الأربعاء أُلغيت أيضًا وتأجلت لمدة 24 ساعة على الأقل بسبب فشل في نظام التحكم في إطلاق المحرك.

وكانت روسيا أجلت أمس إطلاق الصاروخ الثقيل "أنجارا" Angara-A5، من ميناء فوستوشني الفضائي مرة أخرى، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه تم تأجيل أول اختبار إطلاق للصاروخ الحامل الثقيل Angara-A5 من ميناء فوستوشني الفضائي في الشرق الأقصى الروسي للمرة الثانية لمدة 24 ساعة على الأقل، وتم إعلان توقف الإطلاق عبر مكبرات الصوت في ميناء فوستوشني.

وجاء بالإعلان أنه يتعين على المشرفين على العمل الاستعداد للتوقف لمدة 24 ساعة، حسبما أفاد مراسل تاس من مكان الحادث.