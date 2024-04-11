القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية فجر اليوم أن قواتها دمرت 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأمس، اعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات في خليج عدن ضد 4 سفن إسرائيلية وأميركية، في وقت قالت فيه القيادة الوسطى الأميركية إنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن في خليج عدن كان يستهدف إحدى سفنها.

واكد الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن استهداف السفن الأربع جاء انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على العمليات الأميركية البريطانية ضد اليمن، مشيرا إلى أن إحدى السفن المستهدفة سفينة حربية أميركية.