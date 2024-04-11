النشرة: تحليق لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في اليوم الثاني لعيد الفطر انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد يوم عنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل

هذا وظلت طائرات الاستطلاع التجسسية نوع ام كا تحلق بطلعات استكشافة حتى الفجر فوق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة البقاع الغربي واقليم التفاح.