افاد جهاز أمن الدولة الروسي، بأن "قوات الأمن تحاصر مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشك"، معلنا "حالة مكافحة الإرهاب في أجزاء بمدينة نالتشك في شمال القوقاز". كما اعلن "مقتل مسلحين في مدينة نالتشك كانا يعدان لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا".

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز أمن الدولة الروسي: مقتل مسلحين في مدينة نالتشك كانا يعدان لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.