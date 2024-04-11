خارجية روسيا أوصت المواطنين بالامتناع عن السفر للشرق الأوسط وخاصة اسرائيل ولبنان والاراضي الفلسطينية

أوصت وزارة الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى.
واكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن "الوضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا".
وأضافت: "نوصي المواطنين الروس بإلحاح بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرة إلى أن الوضع في الأردن مستقر.
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