سموتريتش: ملزمون بمواصلة القتال ضد الإرهاب وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه "اسرائيل ملزمة بمواصلة القتال ضد الإرهاب وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا بذلك اليوم".

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