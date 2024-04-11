الخطيب: لضرورة خفض الخطاب السياسي والاحتكام الى لغة العقل والاعتماد على الاجهزة والقوى الامنية

دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، "القيادات السياسية الى ضرورة التنبه لما يجري من احداث وتصعيد في الخطاب السياسي التحريضي، واتهامات خطيرة تجر الى فتن داخلية لا يستفيد منها الا العدو الاسرائيلي ويكفي اللبنانيين ما يعانونه من ازمات داخلية حتى يضاف اليها المزيد من الضغوط والاعباء السياسية التي يمكن ان تجر الى فتن داخلية خصوصا ان العدو الصهيوني العالق في وحل غزة يحتاج الى ما يفتح له باب الخروج منها ليكون لبنان الضحية ويدفع ثمن اخراجه من مأزقه الوجودي".

ونبه "الجميع من الوقوع في هذا الفخ"، داعيا الى "ضرورة خفض الخطاب السياسي والاحتكام الى لغة العقل والاعتماد على الاجهزة والقوى الامنية والقضائية لوضع الامور في نصابها بدل اللجوء الى التجييش الطائفي وافلات الامور من عقالها ليتصرف الشارع، وتخرج الامور عن السيطرة".