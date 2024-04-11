حردان تلقى اتصالا من الخطيب وشكر ميقاتي لمتابعته موضوع الاعتداء على منفذية الحزب بزحلة

اشارت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان الى انه "متابعة لموضوع الاعتداء على مكتب منفذية زحلة في جديتا، يجدد الحزب تأكيده على ضرورة الإسراع في كشف المعتدين، وهذه مسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية التي تحركت وتقوم بما يلزم للوصول إلى كشف أهداف هذا الاعتداء ومرتكبيه كونه يستهدف هز الاستقرار وتعريض السلم الأهلي للخطر".

وتوجه الحزب بالشكر إلى الأحزاب والقوى والشخصيات على مواقف الاستنكار والادانة واعلان والتضامن مع حزبنا في مواجهة هذا الاعتداء.

وشكر الحزب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي دان الاعتداء ويتابع مجريات التحقيق وهذا ما أكده خلال اتصال جرى بينه وبين رئيس الحزب الأمين أسعد حردان.

كما وشكر الحزب الجهود والمتابعة الحثيثة من قبل محافظ البقاع كمال أبو جودة والاجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكدا ثقته بأن هذه الجهود والمتابعة ستؤدي إلى الكشف عن المجرمين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، صونا للاستقرار وتحصينا للوحدة في مواجهة مشاريع الفتنة وضرب السلم الأهلي.

وفي المواقف أيضا تلقى حردان اتصالا من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي استنكر الاعتداء وأعرب عن تضامنه مع الحزب ومواقفه الحريصة على السلم الأهلي.

وقد شكر حردان الشيخ الخطيب على موقفه وتضامنه.