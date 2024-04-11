استقالة زعيم الحزب الحاكم ورئيس الوزراء في كوريا الجنوبية بعد الهزيمة في الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

استقال هان دونج هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لتحمل مسؤولية الهزيمة الساحقة في الانتخابات البرلمانية.

كما استقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، للسبب نفسه، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المكتب الرئاسي في البلاد.

وقاد زعيم الحزب الحاكم، وهو وزير عدل سابق وأحد المقربين من الرئيس المحافظ يون سوك يول، الحملة الانتخابية للحزب الحاكم منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر لكنه فشل في قيادة حزبه نحو الفوز بأغلبية في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب في غرب سول: "أعتذر نيابة عن حزبنا، الذي لم يحصل على دعم الشعب".

وأضاف: "أقبل بأسى إرادة الشعب وأفكر بعمق في نفسي. أتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج الانتخابات وأتنحى".

ومنح الناخبون في الانتخابات البرلمانية بكوريا الجنوبية الأربعاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض أغلبية مريحة، في ضربة موجعة للرئيس يون سوك يول.

وتمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة زعيم المعارضة لي جاي ميونج من المضي فى طريقه إلى الحفاظ على موقعه كأقوى حزب في البرلمان.

ونتيجة لفوز المعارضة في الانتخابات، يواجه رئيس البلاد المحافظ تهديدا أن يصبح غير قادر إلى حد كبير على اتخاذ إجراءات سياسية محلية خلال الثلاث سنوات المتبقية في ولايته.