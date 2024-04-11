اشار حزب "الكتائب" الى انه "تابع التطورات الداخلية والميدانية، كما رصد التحركات والإعتداءات والبيانات المشبوهة التي تصدر وترمى بشكل مدروس في مناطق حساسة ولأهداف مكشوفة وباتت تشكّل مصدر قلق وتفوح منها رائحة الأعمال الأمنية التي تهدف الى تأزيم الوضع وتوتير الأمن في لبنان أكثر مما هو عليه".
وطلب "عدم الانجرار الى أي نوع من ردات الفعل التي من شأنها ان تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة باسكال سليمان لأن هذا جلّ ما يتمنّاه أعداء لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر "الكتائب": لعدم الانجرار الى ردات الفعل التي تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة باسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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