"الكتائب": لعدم الانجرار الى ردات الفعل التي تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة باسكال سليمان

اشار حزب "الكتائب" الى انه "تابع التطورات الداخلية والميدانية، كما رصد التحركات والإعتداءات والبيانات المشبوهة التي تصدر وترمى بشكل مدروس في مناطق حساسة ولأهداف مكشوفة وباتت تشكّل مصدر قلق وتفوح منها رائحة الأعمال الأمنية التي تهدف الى تأزيم الوضع وتوتير الأمن في لبنان أكثر مما هو عليه".

وطلب "عدم الانجرار الى أي نوع من ردات الفعل التي من شأنها ان تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة باسكال سليمان لأن هذا جلّ ما يتمنّاه أعداء لبنان".