منفذ عام عكار في القومي نفى خبر نية حرق مكتب "القوات": من نسج خيال الفتنويين

نفى منفذ عام عكار في الحزب السوري القومي الإجتماعي أحمد السبسبي في بيان "كل ما يشاع في عكار عن نية القوميين الإجتماعيين القيام بحرق مكتب القوات اللبنانية في عكار، هو خبر عار من الصحة ولا يمت إطلاقا لما يصرح به مسؤولي الحزب في عكار، إنما هو من نسج خيال الفتنويين المصطادين في الماء العكرة والذين لا يريدون الخير لعكار".

واشار أثر الاعتداء الذي حصل على مكتب منفذية زحلة في جديتا، الى "إننا في منفذية عكار نؤمن بدور الدولة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المتربصين شرا بعكار وملاحقتهم وإنزال أشد العقوبات لهم وإنها حتما لقادرة على ذلك. وإننا اذ نؤكد أننا لسنا ضعفاء إذا ما اعتدي علينا، بل أسود نستطيع أن ندافع عن أنفسنا وبقوة وهذا حق لنا".