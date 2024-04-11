"القوات" استنكرت التعديات الهمجية التي يتعرض البعض من النازحين السوريين: المطالبة بعودتهم أصبحت أكثر إلحاحا

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان الى ان "القوات اللبنانية نادت وما زالت منذ اللحظة الأولى بوجوب عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، خصوصا ان الأمن في سوريا استتب، وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة للنظام والمعارضة، وبالتالي لا حجة إطلاقا لاستمرارهم في لبنان.

وتابعت :"تؤكد "القوات اللبنانية" بان المطالبة بعودة النازحين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعدما أصبح واضحا حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلّة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم، ولكن "القوات" تشدِّد في الوقت نفسه بإن المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرُّف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما. فالتصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة، ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى".

اضافت :" ان القوات اللبنانية وبقدر ما تدعو خصوصا السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، تستنكر في الوقت نفسه التعديات الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها.