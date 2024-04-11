دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من اجل خلاص لبنان والى اقفال المدارس الكاثوليكية في هذا النهار على كل الاراضي اللبنانية".
وتابعت :"ان الامانة العامة إذ تلتزم تعاليم قداسة البابا فرنسيس الداعية الى صون كرامة الإنسان فوق كلّ زمان ومكان وحقه بالحياة الكريمة، تدين بشدة عمليات القتل وانتهاك كرامة الإنسان الحاصلة أينما كان، كما وتندد بالتفلّت الأمني الحاصل في لبنان وتدعو الدولة وأجهزتها الأمنية الى تحمّل مسؤولياتها الوطنية ببسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، لكي تستطيع مدارسها المنتشرة على مساحة الوطن استكمال رسالتها التربوية الجامعة الملقاة على عاتقها والهادفة الى بناء مواطن لبنانيّ منفتح ومسالم ومحب لأخيه الإنسان".
ولفتت الى انه "انطلاقاً من منطق السلام والمحبة والأخوة الإنسانية الذي تدعو اليه أعياد الفصح المجيد والفطر السعيد، تدعو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان والى إقفال مدارسها في هذا النهار على كلّ الأراضي اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية دانت التعرض للسوريين ودعت الى الصلاة من أجل لبنان واقفال المدارس غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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