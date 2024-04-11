ضاهر: على الجميع التنبّه والتيقّظ من الطوابير الخامسة التي قد تسعى لافتعال تصادمٍ يهدّد الكيان

اشار النائب ميشال ضاهر، الى ان "المرحلة التي نعيشها حاليًا خطيرة وما يُحاك للبلد من فتنٍ متنقّلة خطير جداً"، معتبرا ان "‏على الجميع التنبّه والتيقّظ من الطوابير الخامسة التي قد تسعى لافتعال تصادمٍ يهدّد الكيان".

واكد ان "على الجيش والقوى الأمنية أن يضربوا بيد من حديد لضبط الامن قبل ان تتحول الأمور إلى فعل وردّات فعل يمكن أن تؤدّي بالبلد إلى الهلاك. حذارِ الدم… حذارِ الفتنة".