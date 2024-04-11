تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اتصالًا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، هنأه فيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكانت مناسبة للتداول في الشؤون الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة، وفق بيان صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ولفت الخطيب للبطريرك الراعي إلى أنّ "الخطابات التصعيدية والمتوترة الطائفية هي لغة ممجوجة وقد جربها اللبنانيون وجرّت الويلات على الجميع، وأنّ لغة السلام والمحبة هي التي تبني وهي التي ينبغي أن تسود"، وقال: "نتمنى منكم بذل اقصى الجهود لمعالجة ذيول الأحداث الاخيرة التي نجمت عن جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، للحؤول دون حصول المزيد من ردود الأفعال تنعكس بصورة أكثر سلبية على الأوضاع في لبنان، خاصة وأن اللبنانيين جسد واحد إذا ما أصيب أي عضو منه سينعكس على سائر الاعضاء".
وأكد البطريرك الراعي، وفق بيان المجلس، أنّه يعمل في هذا الاتجاه، آملا من الجميع تدارك الموقف في هذه الظروف الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب باتصال مع الراعي: الخطابات التصعيدية الطائفية لغة ممجوجة ونتمنى منكم بذل الجهود لمعالجة ذيول الأحداث الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.