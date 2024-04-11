إعلام إسرائيلي: إيران أجلّت هجومًا ضد إسرائيل باللحظة الأخيرة بسبب تحذيرات أميركية لكنه لا يزال متوقعًا

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ "إيران أجلّت هجومًا ضد إسرائيل في اللحظة الأخيرة بسبب التحذيرات الأميركية، لكنه لا يزال متوقعًا". وذلك بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.