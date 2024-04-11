مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": نتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سرية ورسالتنا لهم هي لا تهاجموا إسرائيل

كشف مسؤول أميركي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، "أننا نتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سريّة ورسالتنا لهم هي لا تهاجموا إسرائيل"، وذلك بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأوضح المسؤول الأميركي للقناة أنّ "زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل والمنطقة كانت مقررة قبل ضربة دمشق".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوريلا إلى تل أبيب صباح اليوم الخميس، على خلفية استعدادات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام الإيراني.