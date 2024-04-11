الجيش الإسرائيلي: إيران تُحضّر وكلاءها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن لمهاجمتنا

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "إيران تموّل وتسلّح وكلاءها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن وتحضّرهم لمهاجمتنا"، وقال: "مستعدون في الهجوم والدفاع تحسبا لأي تطورات".

ولفت، في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، إلى "أننا نواصل الحرب في غزة ومستعدون للمضي قدما"، مشيرًا إلى أنّ "لا تغيير في التعليمات الحالية للجبهة الداخلية".

ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.