البنتاغون: قائد الأركان الأميركي بحث مع نظيره الإسرائيلي العمليات في غزة والوضع الأمني بالمنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "قائد الأركان الأميركي تشارلز براون بحث مع نظيره الإسرائيلي هرتسي هاليفي عبر الفيديو العمليات في غزة والوضع الأمني بالمنطقة". وشدد بروان لنظيره الإسرائيلي على "الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة"، وعلى "الحاجة لزيادة المساعدات إلى غزة وعبر جميع السبل"، مؤكدًا في الوقت نفسه "الالتزام الثابت بأمن إسرائيل"، مع استمرار حربها على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع.

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