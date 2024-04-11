اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل "تحالف التغيير" و"التجدد" و"الكتائب" و"الجمهورية القوية"، بالإضافة الى النائب بلال الحشيمي.
وأشار المجتمعون، في بيان، إلى أنّه "بمناسبة جناز الشهيد باسكال سليمان ظهر غد الجمعة 12 نيسان 2024 في كنيسة مار جرجس في جبيل، يدعو نواب قوى المعارضة اللبنانيين الى تحويل يوم غد الى يوم حداد وطني تضامنا مع عائلة باسكال سليمان وتحية لروحه، واظهارا لتضامن جميع اللبنانيين مع الدولة اللبنانية وسيادتها في وجه فوضى السلاح والفلتان الامني والسلاح غير الشرعي الذي يعاني منه لبنان حالياً".
كانت هذه تفاصيل خبر نواب قوى المعارضة دعوا إلى تحويل الجمعة إلى "يوم حداد وطني" تضامنًا مع عائلة باسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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