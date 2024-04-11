أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "حل ملف النزوح السوري الذي كشفه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جاء بناء على محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس و في بيروت، حيث اتفقا أن يتحدث الأخير أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ اجراءات جديدة تسهّل العودة".
وتابعت "ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون عرضا للرئيس القبرصي البنود الإشكالية التي يجب العمل عليها لتشجيع السوريين للعودة إلى بلادهم"، و"أبرز البنود الإشكالية في ملف النزوح تتعلق بما يعتبره الاتحاد الأوروبي العودة الآمنة وفي تمويل النازحين في بلاد اللجوء بدل التأكيد على عودة مستدامة وممولة في البلد الأم".
وكشفت القناة أنّ "الرئيس القبرصي سيتحدث في مؤتمر بروكسل بإسم قبرص ولبنان عارضًا ما يفترض أن يتخذه الاتحاد الأوروبي من اجراءات جديدة في ملف عودة النازحين السوريين".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": ميقاتي ورئيس قبرص اتفقا على أن يتحدث الأخير أمام الاتحاد الأوروبي بشأن عودة النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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