خارجية أميركا: بلينكن أكد لعدد من نظرائه أنّ أيّ تصعيد إيراني سينعكس ضرره على العالم كله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ واشنكت أوصلت "رسائل" لإيران وجهات عدة أخرى في المنطقة "تحذر من مغبة التصعيد"، وذلك بعد التهديدات الإيرانية بشأن الرد على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق وسط استمرار الحرب الإسرائيلي على غزة.
وقالت الخارجية الأميركية: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد لعدد من نظرائه بالمنطقة وخارجها، أنّ أيّ تصعيد إيراني سينعكس ضرره على العالم كله"، موضحة أنّ "بلينكن تحدث لوزراء خارجية تركيا والصين والسعودية للتوضيح أن التصعيد ليس من مصلحة أي جانب".
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