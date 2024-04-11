خارجية إيران: عبداللهيان انتقد باتصال مع نظيره البريطاني عدم إدانة لندن الهجوم على القنصلية في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان انتقد في اتصال بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون عدم إدانة لندن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وأبلغ عبداللهيان نظيره البريطاني، وفق خارجية إيران، أن "صمت واشنطن ولندن يشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على توسيع الحرب"، المستمرة في قطاع غزة.

ووزير الخارجية البريطاني من نظيره الإيراني "ضبط النفس لمنع توسع الصراع"، وفق خارجية إيران.