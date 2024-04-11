أطلق مجهولون سراح السوريَين المخطوفَين اللذَين خُطِفا بعد ظهر اليوم على الطريق الدولي بعلبك حمص في منطقة شعث، بينما كانا على متن سيارة عمومية سورية في طريقهما من شتورا إلى حمص، وتم الإفراج عنهما قرب بلدة مقنة شرقي الطريق الدولي، بعدما سُلبا هاتفيهما وما كانا بحوزتهما من أموال، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.
وعملت دورية من مخابرات الجيش اللبناني على نقلهما إلى فرع ابلح للتحقيق وكشف ملابسات خطفهما، وكان سائق سيارة التاكسي قد أبلغ عن الخاطفين بعدما تمكن من الفرار إلى منزل مختار بلدة شعث.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إطلاق سراح السوريَين اللذين خُطفا بالبقاع بعدما سُلبا هاتفيهما وأموالهما والجيش يباشر التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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