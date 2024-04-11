أشار وزير الإتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إلى أنّ "خيارنا هو السلام الإستراتيجي الذي ذهب إليه جميع العرب، ثم تعثّر على يد الحكومة الإسرائيلية".
ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى "أننا ندعو لبنان لتجنّب جرّه إلى حرب من قبل إسرائيل انطلاقًا من موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصال الحكومي الأردني: ندعو لبنان لتجنّب جرّه إلى حرب من قبل إسرائيل انطلاقًا من موقف برّي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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