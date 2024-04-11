ما النصائح التي وجهتها "التعليم" لطلاب الثانوية العامة بشأن التعامل مع الأسئلة والتفوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من طلاب الثانوية العامة 2024، والمقرر بدء امتحاناتهم في 10 يونيو المقبل، بالتركيز على تحصيل نواتج التعلم المرتبطة بالمقررات الدراسية بشكل كامل، وليس مجرد مذاكرة وتحصيل فقط.

ووفقا للوزارة، فإن أهم شيء لتحقيق التفوق والتعامل مع أسئلة الثانوية العامة من جانب الطلاب هو قيام الطالب بكتابة كل نواتج التعلم المرتبطة بالدروس ومعرفتها بشكل جيد ومراجعتها بشكل مستمر خاصة في الأيام الأخيرة التي تسبق انطلاق الامتحانات.

وبحسب الوزارة، فإنه يجب على الطالب الابتعاد عن حفظ المعلومات، لآن الوزارة توفر للطالب كتيب مفاهيم به القوانين والمسائل التي تحتاج إلى الحفظ.

ومن المقرر أن يسمح للطالب باصطحاب كتيب المفاهيم بلجان الامتحانات ومن ثم الجزء المتبقي والمهمة الأكبر على الطالب هي مذاكرة الدروس بفهم وتحليل وتطبيق.

ووفقا للوزارة، فإنه يجب أن يكون هناك تنوعا في مصادر التعلم سواء بنك المعرفة أو المحتوى الرقمي على موقع الوزارة بجانب القنوات التعليمية لأنها تحتوي على مادة علمية.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدي يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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