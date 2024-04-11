أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى "أنني أكدت لوزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وأستراليا على ضرورة معاقبة منفذي الهجوم على قنصليتنا في دمشق، في ظل عدم إصدار مجلس الامن بياناً يدين فيه عدوان الكيان الصهيوني".
ولفت إلى "أنني طالبت هذه الدول بضرورة اتخاذ موقف صريح يدين هذه الجريمة الارهابية لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: أكدت لوزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وأستراليا ضرورة معاقبة منفذي الهجوم على قنصليتنا بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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