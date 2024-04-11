القناة 12 عن وفد التفاوض الإسرائيلي: نتانياهو يعوق صفقة التبادل والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عامًا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعوق صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما".

ولفت الوفد إلى أنه "كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ وخسرنا أرواح أسرى".

بدوره، ذكر مكتب نتانياهو ردا على تسريب وفد التفاوض، أن "نتانياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة الأسرى وهو يرفض اتفاق استسلام"، زاعما أن "حماس هي من يحبط التوصل لصفقة".

ونقلت القناة 12 عن عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي، قوله "كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتانياهو مساء ليعرقل التفاوض"، مضيفا "نتانياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا".