رويترز عن مصدر مطلع على الاستخبارات الأميركية: إيران كانت واضحة للغاية بأن ردها على إسرائيل سيكون منضبطا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إيراني، قوله إنه "من غير المستبعد أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجوما على إسرائيل في أي وقت".

ونقلت أيضا عن مصدر مطلع على الاستخبارات الأميركية، بأن "إيران كانت واضحة للغاية بأن ردها سيكون منضبطا وغير تصعيدي"، وذلك ردا على القصف الذي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

وأشار المصدر إلى أن "الضربات الإيرانية المباشرة ستدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الأرجح إلى الرد".