مجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

فشل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب مندوبة مالطا فانيسا فرايزر، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان.
وقالت مندوبة مالطا إنه "لم يكن هناك إجماع" خلال الاجتماع المغلق. "ومع ذلك، كانت الأغلبية تؤيد بشكل واضح للغاية المضي قدمًا في العضوية".
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