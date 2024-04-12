طلبت السفارة الأميركية لدى إسرائيل من موظفيها وأسرهم عدم السفر خارج المدن في ظل التهديدات الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وتأتي التهديدات الإيرانية بعد القصف الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، في وقت يؤكد فيه المسؤولون الإيرانيون ضرورة الرد على تل أبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية لدى إسرائيل طلبت من موظفيها وأسرهم عدم السفر خارج المدن في ظل التهديدات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.