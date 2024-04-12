السفارة الأميركية لدى إسرائيل طلبت من موظفيها وأسرهم عدم السفر خارج المدن في ظل التهديدات الإيرانية

طلبت السفارة الأميركية لدى إسرائيل من موظفيها وأسرهم عدم السفر خارج المدن في ظل التهديدات الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتأتي التهديدات الإيرانية بعد القصف الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، في وقت يؤكد فيه المسؤولون الإيرانيون ضرورة الرد على تل أبيب.