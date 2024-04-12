انتشال الجثة الأخيرة من ضحايا سقوط ميكروباص في نيل بني سويف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الضحية الأخيرة من ضحايا سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية الحيبة، في مياه النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية في مياه النيل بمدينة الفشن جنوب المحافظة، أسفرت عن غرق 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع اعتدال عمر عبيد، 55 عامًا، وحسين محمود نور، 5 أعوام، وحسن هاشم محمود، 60 عامًا، وأبنائه "يوسف" 9 أعوام، و"عائشة" 25 عامًا، وعبد اللطيف خلف عبد اللطيف، 25 عامًا.

جرى انتشال 5 جثامين، مساء الثلاثاء الماضي، بينما انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة الأخيرة مساء اليوم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.