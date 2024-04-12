خشية الرد الإيراني.. السفارة الأمريكية بإسرائيل تطالب موظفيها بعدم مغادرة المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الخميس، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل طلبت من موظفيها وأسرهم عدم السفر خارج المدن الإسرائيلية في ظل التهديدات الإيرانية.

سبق وأن قالت "رويترز" نقلا عن مصدر إيراني، اليوم الخميس، إنه من غير المستبعد أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجومًا على إسرائيل في أي وقت.

وأشار مصدر مطلع بالاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران كانت واضحة للغاية بأن ردها سيكون منضبطا وغير تصعيدي، مؤكدا أن الضربات الإيرانية المباشرة ستدفع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأرجح إلى الرد.

وكانت القناة 13 العبرية قالت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، إنه إذا جاء هجوم إيران مباشرة من أراضيها فسيتعين على جيش الاحتلال الإسرائيلي الرد بقوة ودون تأخير.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الجبهة الداخلية وجهت باتخاذ استعدادات دون إثارة للذعر تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل.

وكان مسؤول أمريكي قال، اليوم الخميس، عن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سرية، مشيرا إلى أن رسالة واشنطن لطهران هي لا تهاجموا إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل والمنطقة كانت مقررة قبل ضربة دمشق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن رصدت خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية إيرانية مرتبطة بهجوم محتمل على إسرائيل، مؤكدا أن المؤشرات التي بحوزة الولايات المتحدة تدل على أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبا لكن الأمور قد تتغير.