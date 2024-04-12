9 شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية المصرية.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024_2025، منتصف أبريل الجاري.

وبحسب الوزارة، فإنه تم وضع عددا من الشروط المطلوب توافرها للطلاب المتقدمين للمدارس وهي كالآتي:

_ تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

_ يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

_ أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024.

_ لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

_ سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

_ المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

ـ الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.

_ الصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)